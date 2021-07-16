Минстрой предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки кадров на стройках

Москва, 16 июля. Жители иностранных государств могут быть доставлены в Россию целыми составами поездов для выполнения работ на стройках.

Такое заявление сделал заместитель министра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин. Он сообщил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции значительно повлияла на привлечение работников-мигрантов из-за закрытия границ, передает «Царьград».

«Можем консолидированно одномоментно привезти порядка тысячи человек», — отметил специалист на совещании по реализации проектов жилищного строительства 15 июля в Санкт-Петербурге.

Стасишин отметил, что на сегодняшний день уже проходит подготовка чартеров РЖД. Для перевозки рабочей силы понадобится только лишь подача консолидированной заявки, которая обойдется дешевле, чем бронирование самолета.

Ранее МВД России решилось намерено вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу. Данная мера позволит исключить проникновение в страну потенциальных нарушителей.