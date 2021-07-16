Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 06:29
06:28
Происшествия
Два человека попали в больницу в результате ДТП в Новосибирске
06:27
Технологии
В Роскачестве объяснили, почему нельзя выбрасывать старый смартфон
06:24
Технологии
Российский робот-полицейский приступит к работе в северных эмиратах ОАЭ
06:00
Общество
Профсоюз здравоохранения Дагестана назвал виновных в задержке COVID-выплат медикам
05:59
Общество
Минстрой предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки кадров на стройках
05:58
Происшествия
Пассажир автобуса под Красноярском ранил ножом четверых человек
05:43
Общество
Людям с атеросклерозом посоветовали ограничить потребление арбуза
05:41
Общество
Эпидемиолог Горелов объяснил смену доминирующего геноварианта коронавируса
05:38
Экономика
Самые высокие цены на бананы зафиксировали в апреле этого года
05:32
Общество
Застройщики Москвы приступили к очищению воздуха от вирусов и бактерий
Все новости

Минстрой предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки кадров на стройках
Общество
Минстрой предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки кадров на стройках
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 июля. Жители иностранных государств могут быть доставлены в Россию целыми составами поездов для выполнения работ на стройках.

Такое заявление сделал заместитель министра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин. Он сообщил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции значительно повлияла на привлечение работников-мигрантов из-за закрытия границ, передает «Царьград».

«Можем консолидированно одномоментно привезти порядка тысячи человек», — отметил специалист на совещании по реализации проектов жилищного строительства 15 июля в Санкт-Петербурге.

Стасишин отметил, что на сегодняшний день уже проходит подготовка чартеров РЖД. Для перевозки рабочей силы понадобится только лишь подача консолидированной заявки, которая обойдется дешевле, чем бронирование самолета.

Ранее МВД России решилось намерено вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу. Данная мера позволит исключить проникновение в страну потенциальных нарушителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минстрой предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки кадров на стройках
мигранты минстрой коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru