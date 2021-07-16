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Пассажир автобуса под Красноярском ранил ножом четверых человек
Происшествия
Пассажир автобуса под Красноярском ранил ножом четверых человек
pixabay.com

Красноярск, 16 июля. Мужчина, устроивший поножовщину в автобусе в Красноярской области, ранил четверых пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Согласно данным правоохранителей, мужчина, ехавший в автобусе, ударил ножом троих пассажиров, водителя, а после нанес колотые ранения самому себе. На данный момент всем участникам происшествия была оказана медицинская помощь, а двое раненых и сам нападавший госпитализированы.

Ранее один из пассажиров междугородного автобуса набросился с ножом на водителя и других пассажиров. Инцидент произошел в 30 километрах от Новоселова.

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