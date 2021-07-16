Эпидемиолог Горелов объяснил смену доминирующего геноварианта коронавируса

Москва, 16 июля. Небольшой рост заболеваемости COVID-19 связан со сменой доминирующего штамма коронавируса. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Показатели будут оставаться высокими еще месяц-полтора после того, как достигнут суточного максимума. Только после этого процесса уровень заболеваемости COVID-19 начнет снижаться, передает ТАСС.

«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — объяснил Горелов.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее предположил, когда начнется новая волна коронавируса в России. Пик может наступить в середине или конце сентября.