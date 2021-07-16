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Людям с атеросклерозом посоветовали ограничить потребление арбуза
Общество
Людям с атеросклерозом посоветовали ограничить потребление арбуза
pixabay.com

Москва, 16 июля. Суточная норма арбуза не должна превышать 200–300 граммов. Людям с атеросклерозом рекомендуется ограничить употребление этой ягоды, заявила врач Ольга Шарапова.

Арбуз содержит витамины групп А и С, В6, фитонутриенты, магний, кальций, натрий и фосфор. Ягода не только утоляет жажду и голод, но и положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, пишет «Доктор Питер».

Ягоду в ограниченном количестве следует есть людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы. А при патологиях сердечно-сосудистой системы от арбуза стоит отказаться совсем. Раньше августа его употреблять не советуют из-за риска купить некачественный товар.

Арбуз является одним из популярных летних лакомств. На спелость продукта могут указывать сухие хвостики и плодоножки, желтое или оранжевое земляное пятно на кожуре. При ударе звук должен быть звонким, а четкие полоски свидетельствуют о сладком вкусе плода.

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здоровье арбуз ягода
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