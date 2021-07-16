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Застройщики Москвы приступили к очищению воздуха от вирусов и бактерий
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Застройщики Москвы приступили к очищению воздуха от вирусов и бактерий
Общество
Застройщики Москвы приступили к очищению воздуха от вирусов и бактерий
pixabay.com

Москва, 16 июля. Московские застройщики начали оснащать жилые дома инновационными системами очистки воздуха, которые предотвращают распространение вирусов и бактерий.

Такое заявление сделали в пресс-службах девелоперских компаний. Некоторые из них используют такую систему в ламинарных потолках. Также встречаются компании, которые применяют ее в приточной вентиляции, состоящей из двухступенчатой фильтрации воздуха, передает РИА Новости. Кроме этого, в подобных технологиях используют устройства с фотокаталитическим фильтром.

«Данная система — это разработка ученых, предназначавшаяся для помещений с высокими требованиями к очистке воздуха, она использовалась в системах вентиляции в крупнейших медицинских учреждениях и даже на орбитальной станции»,— объяснили специалисты.

Также вопросом качества воздуха заинтересовались российские власти, которые планируют выдать на устранение такой проблемы более 1,8 миллиарда рублей.Постановление о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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