Самые высокие цены на бананы зафиксировали в апреле этого года

Москва, 16 июля. Цены на бананы в российских магазинах повышаются и могут достигнуть уровня 2016 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Пик цен на фрукт был зафиксирован в апреле, однако в июне стоимость снизилась до 84,1 рубля. Самая высокая цена на бананы наблюдалась в марте 2015 года. В тот период килограмм бананов можно было приобрести за 96,2 рубля.

К росту цен весной этого года мог привести стабильный спрос. При этом в цепочках поставок на фоне пандемии коронавируса был замечен небольшой сбой. Цены росли от «страны к стране».

Существенное повышение цен было замечено не только на бананы. Так, подорожали товары широкого потребления и строительные материалы. Чтобы предотвратить это, эксперты советуют отдавать приоритет внутреннему рынку.