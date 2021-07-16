Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 06:28
06:27
Технологии
В Роскачестве объяснили, почему нельзя выбрасывать старый смартфон
06:24
Технологии
Российский робот-полицейский приступит к работе в северных эмиратах ОАЭ
06:21
Происшествия
Два человека попали в больницу в результате ДТП в Новосибирске
06:00
Общество
Профсоюз здравоохранения Дагестана назвал виновных в задержке COVID-выплат медикам
05:59
Общество
Минстрой предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки кадров на стройках
05:58
Происшествия
Пассажир автобуса под Красноярском ранил ножом четверых человек
05:43
Общество
Людям с атеросклерозом посоветовали ограничить потребление арбуза
05:41
Общество
Эпидемиолог Горелов объяснил смену доминирующего геноварианта коронавируса
05:38
Экономика
Самые высокие цены на бананы зафиксировали в апреле этого года
05:32
Общество
Застройщики Москвы приступили к очищению воздуха от вирусов и бактерий
Все новости

Самые высокие цены на бананы зафиксировали в апреле этого года
382
Экономика
Самые высокие цены на бананы зафиксировали в апреле этого года
pixabay.com

Москва, 16 июля. Цены на бананы в российских магазинах повышаются и могут достигнуть уровня 2016 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Пик цен на фрукт был зафиксирован в апреле, однако в июне стоимость снизилась до 84,1 рубля. Самая высокая цена на бананы наблюдалась в марте 2015 года. В тот период килограмм бананов можно было приобрести за 96,2 рубля.

К росту цен весной этого года мог привести стабильный спрос. При этом в цепочках поставок на фоне пандемии коронавируса был замечен небольшой сбой. Цены росли от «страны к стране».

Существенное повышение цен было замечено не только на бананы. Так, подорожали товары широкого потребления и строительные материалы. Чтобы предотвратить это, эксперты советуют отдавать приоритет внутреннему рынку.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Самые высокие цены на бананы зафиксировали в апреле этого года
цены бананы повышение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru