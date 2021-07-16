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«Да поможет нам бог»: американцы пришли в ужас от состояния своего флота

  /   Обновлено: 16 июля 2021 05:25
Армия
«Да поможет нам бог»: американцы пришли в ужас от состояния своего флота
c6f.navy.mil

Вашингтон, 16 июля. Читатели The Wall Street Journal обрушились с резкой критикой в адрес ВМС США после доклада конгресса о ситуации на флоте.

Авторы издания представили американским читателям доклад для Конгресса США генерал-лейтенанта морской пехоты Роберта Шмидла и контр-адмирала Марка Монтгомери, которые обратили внимание на кризис руководства и культуры в морском флоте. Документ появился после нескольких катастроф и несчастных случаев на флоте. К примеру, в 2017 году столкнулись эсминцы в Тихом океане, а прошлом году на корабле в Сан-Диего вспыхнул крупный пожар.

Авторы доклада пришли к выводу, что руководство отвлечено и поглощено бюрократическими излишествами, а награды ему вручают за успешное выполнение административных задач, а не военных. Комментируя новость на сайте The Wall Street Journal, читатели обрушились с критикой не только на флот, но и другие войска.

«Причем одним флотом эта проблема не ограничивается!» — приводит перевод комментария пользователя Marc Boswell портал «ИноСМИ».

«Ну, может, наши войска и не в силах защитить страну, но зато наша армия — самая толерантная на планете. Тоже достижение!» — иронизирует Michael Geyen.

Пользователь под ником Griffin Kurtz обратил внимание, что в статье упустили еще одну важную проблему: никогда прежде в США «не было столько негодных к строевой службе из-за ожирения».

«В этом веке атаку Китая и/или России придется отразить за считанные секунды, иначе будет поздно. И что-то есть сомнения, что дряхлый президент справится с новой угрозой. Особенно если на нас обрушится новый вирус, компьютерные системы отключатся, а военные будут дрыхнуть на посту. Тогда все их «прогрессивное» обучение пойдет псу под хвост. Да поможет нам Бог!» — негодует Bruno Schmalhofer.

Читатель James J Jackson предложил напомнить историю Перл-Харбора, когда «флот тоже погряз в бюрократии и не замечал тревожных звоночков». По мнению пользователя, и сегодня «для выздоровления понадобится еще одна трагедия».

«Мы — нация в затяжном упадке. Чего еще вы хотите?» — не скрывает возмущения Gordon Davies Jr.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что американские стелс-корабли, которые в настоящее время проходят испытания, никак не помогут ВМС США в противостоянии с российским флотом. Он выразил уверенность в том, что все маневры в море так или иначе сводятся к противостоянию больших боевых кораблей, а здесь у России есть стратегический перевес. Кроме того, в ВМФ РФ полным ходом идет перевооружение, и обычные ракеты в войсках сменяют гиперзвуковые «Цирконы».

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