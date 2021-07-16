Полицейский застрелил мужчину с ненастоящим пистолетом в Голливуде

Лос-Анджелес, 16 июля. Правоохранительные органы отреагировали на сообщение о вооруженном белом мужчине, который гуляет на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщила полиция Лос-Анджелеса в Twitter.

Полицейские, увидев вооруженного американца, открыли огонь. Одна из пуль ранила мужчину, который от полученных травм скончался в больнице. Во время перестрелки пострадала прохожая, ее госпитализировали.

«Оружие, обнаруженное на месте происшествия, оказалось муляжом», — отметили в полиции.

Заместитель шерифа округа Спотсильвания в штате Вирджиния десять раз выстрелил в афроамериканца, приняв телефон за оружие. Семья 32-летнего мужчины добивается справедливого суда.