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Полицейский застрелил мужчину с ненастоящим пистолетом в Голливуде
Происшествия
Полицейский застрелил мужчину с ненастоящим пистолетом в Голливуде
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Щерба

Лос-Анджелес, 16 июля. Правоохранительные органы отреагировали на сообщение о вооруженном белом мужчине, который гуляет на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщила полиция Лос-Анджелеса в Twitter.

Полицейские, увидев вооруженного американца, открыли огонь. Одна из пуль ранила мужчину, который от полученных травм скончался в больнице. Во время перестрелки пострадала прохожая, ее госпитализировали.

«Оружие, обнаруженное на месте происшествия, оказалось муляжом», — отметили в полиции.

Заместитель шерифа округа Спотсильвания в штате Вирджиния десять раз выстрелил в афроамериканца, приняв телефон за оружие. Семья 32-летнего мужчины добивается справедливого суда.

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