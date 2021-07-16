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Восемь человек пострадали из-за торнадо в канадском городе Барри
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за торнадо в канадском городе Барри
pxhere.com

Барри, 16 июля. Мощный торнадо обрушился на канадский город Барри в провинции Онтарио. Стихия привела к травмам среди людей и разрушениям инфраструктуры.

Медицинская помощь в результате торнадо потребовалась как минимум восьми жителям. Потоки вихря повредили жилые дома, автомобили, деревья и городские конструкции. Информация о погибших в настоящее время не поступала.

Причиной появления торнадо стала жаркая погода, которая стоит в Онтарио на протяжении нескольких недель. Национальное метеобюро Канады заблаговременно предупредило граждан о надвигающейся стихии.

В Германии продолжается борьба с последствиями сильного наводнения, которое затронуло районы на западе страны. Из-за стихии без вести пропавшими считаются около 1,3 тысячи человек.

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погода канада торнадо барри
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