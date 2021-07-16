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«Остается надеяться на чудо»: духовник МакSим призвал усерднее молиться за певицу

  /   Обновлено: 16 июля 2021 04:53
Шоу-бизнес
«Остается надеяться на чудо»: духовник МакSим призвал усерднее молиться за певицу
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 16 июля. Молиться о выздоровлении певицы Марины Максимовой, более известной как МакSим, призвал ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука.

Как передает НТВ, священнослужитель выразил сожаление из-за того, что ему не удается сообщить ничего хорошего.

«Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», — заявил он.

МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. При этом несколько тестов на коронавирус показали отрицательные результаты. Незадолго до госпитализации Максимова пела на концерте в Казани. Артистка признавалась, что вышла на сцену с высокой температурой.

«Остается надеяться на чудо»: духовник МакSим призвал усерднее молиться за певицу
Prt Scr youtube.com  / Евгения Михновец

Спустя четыре дня певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала ФАН, что состояние Максимовой остается стабильно тяжелым. Хуже ей не становится — напротив, несколько дней назад сообщалось о том, что начала прослеживаться положительная динамика. Но выводы делать преждевременно.

Ясновидящий Яромир Белый заявил ФАН, что певица МакSим придет в себя и снова сможет радовать своих поклонников новыми песнями.

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макsим коронавирус COVID-19
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