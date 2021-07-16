Двигатели американских истребителей F-35 начали массово выходить из строя

Вашингтон, 16 июля. Около 50 американских истребителей F-35 оказались в нелетном состоянии из-за массовой поломки двигателей. Об этом сообщает издание The Drive.

Соответствующий вопрос был затронут на слушаниях в конгрессе главой программы F-35 генералом-лейтенантом BBC США Эриком Фиком. Он рассказал, что из строя вышли 46 военно-летательных машин. Среди них находятся два корпуса морской пехоты и ВМС США, а также три союзника американской страны, передает «Царьград».

Причиной такой массовой поломки техники является изнашивание теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин. Основным источником неполадок стал сплав силиката кальция, алюминия и магния.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал истребитель F-35 котом в мешке. Об этом он заявил в связи с решением Федерального совета Швейцарии приобрести для вооруженных сил страны 36 самолетов.