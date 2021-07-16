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Минимум 23 человека погибли в страшном ДТП в Кот-д'Ивуаре
Происшествия
Минимум 23 человека погибли в страшном ДТП в Кот-д'Ивуаре
http://reports.travel.ru/

Абиджан, 16 июля. Порядка 23 человек погибли и 34 получили травмы в результате ДТП в южной части Кот-д'Ивуара. Об этом сообщила местная газета Fraternite Matin.

В страшную аварию попали микроавтобус и грузовик. Столкновение произошло примерно в 100 километрах к северу от Абиджана — крупнейшего города государства. Как заявили очевидцы, ДТП могло случиться из-за неисправной шины микроавтобуса.

Известно, что среди всех пострадавших госпитализация потребовалась 16 людям, среди которых пятеро детей. Среди взрослых трое на данный момент находятся в коме.

Тем временем несколько человек погибли во время празднования победы сборной Италии на Евро-2020. Кроме того, на торжестве в честь трофея национальной команды в Милане также пострадали 15 человек.

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