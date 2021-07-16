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Офис президента Украины попался на лукавстве о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина
Политика
Офис президента Украины попался на лукавстве о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 16 июля. Администрация президента Украины Владимира Зеленского попалась на неверной информации после прошедших переговоров гаранта с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры государств в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы здравоохранения и экономики, пишет в своем материале издание «ПолитЭксперт». Одной из основных тем переговоров также стала борьба с распространением коронавирусной инфекции.

После переговоров Офис президента Украины опубликовал информацию о том, что китайский лидер якобы поддержал «путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность» страны. В то время как ни в материалах официального китайского издания «Синьхуа», ни на сайте правительства КНР такой информации указано не было.

Доктор политических наук, китаист Алексей Воскресенский отмечает, что Си Цзиньпин любое слово во время переговоров или выступлений тщательно продумывает, так как осознает, что неаккуратное выражение может навредить связям с другими государствами. Однако китайское руководство благосклонно настроено к сотрудничеству с Киевом, отмечает эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Арсена Авакова подать в отставку и освободить должность министра внутренних дел страны. Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что это решение было взвешенным и тщательно продуманным.

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