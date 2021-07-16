Корреспондент ВГТРК поделилась устрашающими подробностями наводнения в Германии

Берлин, 16 июля. Обстановка в западных районах Германии после разрушительного наводнения достаточно напряженная. Об этом сообщила собственный корреспондент ВГТРК Анастасия Попова.

Тележурналистка заявила, что, кроме природного явления, немецких жителей продолжают атаковать погодные условия. По ее словам, в районе на протяжении всей ночи шли сильные дожди. Похожая ситуация наблюдается в Бельгии, передает «Царьград».

«Самое пугающее в Бельгии, где восемь погибших от наводнений, и Германии, где жертв стихии уже почти 70, это то, что ливни будут идти всю ночь. Льет как из ведра», — написала Попова на своем личном Telegram-канале.

Сильное наводнение произошло на западе Германии. По последним данным, погибли больше 40 человек, пишет издание Focus Online. Кроме того, в городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов.