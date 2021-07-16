Финны скучают по российскому рынку, отрезанному санкциями ЕС

Хельсинки, 16 июля. Финские экспортеры не скрывают, что скучают по России: санкции против Москвы и ответные меры РФ по-прежнему усложняют экспорт финских продуктов.

Финское издание Helsingin Sanomat напомнило своим читателям, что в 2014 году из-за ситуации с Крымом ЕС ввел санкции против России, Москва ответила контрсанкциями, из-за которых финские производители значительно сократили экспорт в соседнюю страну.

Таможня озвучила статистику, согласно которой с января по ноябрь 2013 года Финляндия поставила в Россию продукты на 370 млн евро, а в 2020 году эта сумма составила всего 86 млн евро. Страна увеличила экспорт в Польшу и Испанию, но это не спасло ситуацию.

Сейчас Финляндия отправляет детские молочные смеси в Китай и масло во Францию. Удается добиться неплохой прибыли, но она все же не сравнится с той, которую Хельсинки зарабатывал на экспорте в Россию.

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«Если граница откроется, мы увеличим местное производство, но мы не ставим на это. У нас 60 разных экспортных направлений, то есть альтернатива есть всегда — но мы будем скучать по России», — отметила Марика Сяюневирта, отвечающая за вопросы экспорта и торговой политики в Союзе работников пищевой промышленности Финляндии (ETL).

Ранее на этой неделе сообщалось, что прошедшие курс вакцинации от коронавируса туристы смогут путешествовать по Финляндии уже с 26 июля. Жители Евросоюза и Шенгенской зоны смогут пересекать границы страны при наличии сертификата о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Гражданам других стран разрешат посещать Финляндию при условии полной вакцинации от COVID-19 одним из одобренных ВОЗ или ЕС препаратов.