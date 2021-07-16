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Автомобили белого цвета признаны наиболее приспособленными к жаре

  /   Обновлено: 16 июля 2021 04:16
Общество
Автомобили белого цвета признаны наиболее приспособленными к жаре
pxhere.com

Москва, 16 июля. Палящее солнце приводит к быстрому выцветанию лакокрасочного покрытия и провоцирует высыхание пластиковых деталей. Самыми практичными в жаркую погоду считаются машины белого цвета.

Главным преимуществом светлых машин является их медленное нагревание в дневное время. Автомобили темных цветов менее устойчивы к солнечным лучам, пояснил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с радио Sputnik.

Еще один плюс машин белого цвета заключается в их высокой ремонтопригодности. На автомобилях светлого оттенка не так заметна дорожная пыль, что тоже делает их более выигрышными на фоне темных моделей.

Автоэксперт Вячеслав Субботин ранее дал советы, которые помогут сэкономить на техобслуживании машины. Для этого достаточно следить за гарантией и отказываться от ненужных опций, предлагаемых в автосервисах.

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