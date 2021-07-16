Полностью электрические Mini появятся на российском рынке уже в 2022 году

Москва, 16 июля. Принадлежащая автоконцерну BMW марка Mini планирует в 2022 году привезти в Россию полностью электрические машины. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Компания в первом полугодии 2021-го смогла реализовать 157 799 автомобилей, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. При этом доля электрокаров выросла на 15%. В общей сложности за шесть месяцев было продано 23 777 единиц.