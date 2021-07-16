Полностью электрические Mini появятся на российском рынке уже в 2022 году

Москва, 16 июля. Принадлежащая автоконцерну BMW марка Mini планирует в 2022 году привезти в Россию полностью электрические машины. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.
Компания в первом полугодии 2021-го смогла реализовать 157 799 автомобилей, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. При этом доля электрокаров выросла на 15%. В общей сложности за шесть месяцев было продано 23 777 единиц.
Электрофлагманами Mini стали две модели — Cooper SE и Cooper SE Countryman All4. Силовая установка первого имеет 184 «лошади» и 270 Нм крутящего момента. На одной зарядке машина может проехать до 234 км. Гибридное «сердце» второго выдает уже 220 л.с. На электротяге Countryman All4 способен преодолевать до 59 км.
Недавно на электронной площадке объявлений был замечен спорткар скандального автоблогера Давидыча. Он продает свою BMW M5 CS по цене ниже рынка.