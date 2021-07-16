Журнал The Lancet опубликовал частые осложнения при COVID-19

Москва, 16 июля. Ученые провели исследование среди более 70 тысяч пациентов Великобритании, чтобы выяснить основные осложнения при COVID-19.

Наиболее частыми осложнениями назвали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, сердечно-сосудистые, неврологические и желудочно-кишечные, пишет журнал The Lancet.

«У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия», — отмечается в исследовании профессора Ивен Харрисон.

Частота осложнений росла с возрастом. Она возникала у 39% пациентов от 19 до 49 лет. После выписки около 27% пожаловались на меньшую способность заботиться о себе. Авторы исследования отметили, что людям часто требуется дополнительная помощь для восстановления.

Коронавирус проявляется у людей разных возрастных категорий индивидуально. Но основными признаками остаются высокая температура и кашель. У несовершеннолетних часто отмечается головная боль.