В Роскачестве объяснили, почему нельзя выбрасывать старый смартфон

Москва, 16 июля. Выброшенный с обычным мусором телефон может нанести серьезный вред окружающей среде, поскольку при его изготовлении используются вещества и компоненты, которые долго разлагаются.

Как сообщил агентству «Прайм» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, корпус смартфонов изготавливается из металла или пластика. Последний «разлагается многие сотни лет», а при сжигании выделяет токсичные вещества. Опасен и выброшенный экран: он сделан из стекла, поэтому при повреждении может поранить животных или людей, участвующих в утилизации отходов. Полимерные вещества, из которых выполнены клавиши, могут выделять токсины.

«Вредные вещества попадают в почву и негативно влияют на всю экосистему», — подчеркнул эксперт.

Самым же опасным компонентом является аккумулятор, который может содержать свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий. Его нужно сдать на повторную переработку, а не выбрасывать с бытовым мусором. В обратном случае вам может грозить штраф до 2 тыс. рублей по ст. 8 КоАП РФ.

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Старый телефон можно сдать не только в переработку, но и в ломбард или продать на сайте объявлений. Неисправный смартфон можно отдать в скупку на запчасти.

Ранее эксперт рассказал, какую выгоду можно извлечь из устаревшего смартфона после покупки нового. Так, например, его можно использовать в качестве навигатора, видеорегистратора, системы видеонаблюдения или видеоняни, поскольку буквально в каждом смартфоне на сегодняшний день есть встроенная камера.

Если же этого функционала недостаточно, то старый телефон может стать хорошей заменой пульту. Пользователям стриминговых сервисов достаточно установить соответствующее приложение.