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Два подростка утонули на севере Камчатки
Происшествия
Два подростка утонули на севере Камчатки
pxhere.com

Петропавловск-Камчатский, 16 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели двух мальчиков-подростков, которые утонули на реке Апука в Олюторском районе.

Трагедия произошла днем 15 июля. Согласно информации следователей, двое юношей 11 и 12 лет решили переплыть через промоину, образовавшуюся из-за паводков между рекой Апука и озером. Однако дети не рассчитали своих сил, в результате чего их унесло течением к заводи. В настоящее время обнаружено тело ребенка 2009 года рождения, поиски второго мальчика продолжатся.

Ранее молодой парень решил поплавать в Петербурге и утонул. Тело 20-летнего юноши выловили сотрудники МЧС из пруда на Димитрова.

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