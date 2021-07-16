Врач Тяжельников напомнил о важности защиты глаз на солнце

Москва, 16 июля. Находясь на солнце с закрытыми глазами, важно защищать их. Об этом рассказал врач департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Небольшое воздействие ультрафиолета способно проникнуть сквозь кожу глаз, а яркое солнце может вызвать повреждения, напомнил специалист Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Важно защищать глаза маленьких детей. На сегодняшний день существуют различные специальные очки, которые могут подойти и младенцам. В таком возрасте их органы зрения еще более чувствительные, подчеркнул врач.

Люди, которые собираются понежиться под лучами солнца, должны учитывать те случаи, когда загорать нельзя. Основными противопоказаниями являются аутоиммунное заболевание, прохождение пилинг-процедур, нанесение косметики с кислотой. Об этом рассказала бьюти-нутрициолог Анна Кугук.