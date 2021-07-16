Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 04:57
04:54
Общество
Москвичей предупредили о похолодании во второй половине июля
04:54
Происшествия
Участок МКАД перекрыт из-за перевернувшегося грузовика
04:51
Происшествия
Минимум 23 человека погибли в страшном ДТП в Кот-д'Ивуаре
04:47
Происшествия
Сотрудники МЧС локализовали пожар в Выборгском районе Петербурга
04:47
Шоу-бизнес
«Остается надеяться на чудо»: духовник МакSим призвал усерднее молиться за певицу
04:44
Экономика
Стали известны российские цены новый Subaru Outback
04:39
Армия
Двигатели американских истребителей F-35 начали массово выходить из строя
04:30
Политика
Офис президента Украины попался на лукавстве о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина
04:29
Общество
Корреспондент ВГТРК поделилась устрашающими подробностями наводнения в Германии
04:27
Происшествия
Спасатели вывезли часть жителей из села под Хабаровском из-за риска потопа
Все новости

Врач Тяжельников напомнил о важности защиты глаз на солнце
Общество
Врач Тяжельников напомнил о важности защиты глаз на солнце
pixabay.com

Москва, 16 июля. Находясь на солнце с закрытыми глазами, важно защищать их. Об этом рассказал врач департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Небольшое воздействие ультрафиолета способно проникнуть сквозь кожу глаз, а яркое солнце может вызвать повреждения, напомнил специалист Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Важно защищать глаза маленьких детей. На сегодняшний день существуют различные специальные очки, которые могут подойти и младенцам. В таком возрасте их органы зрения еще более чувствительные, подчеркнул врач.

Люди, которые собираются понежиться под лучами солнца, должны учитывать те случаи, когда загорать нельзя. Основными противопоказаниями являются аутоиммунное заболевание, прохождение пилинг-процедур, нанесение косметики с кислотой. Об этом рассказала бьюти-нутрициолог Анна Кугук.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Тяжельников напомнил о важности защиты глаз на солнце
солнце очки глаза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru