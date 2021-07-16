Стали известны российские цены новый Subaru Outback

Москва, 16 июля. Шестое поколение уже ставшего легендарным кросс-универсала Subaru Outback стало доступно жителям России. О старте заказов сообщили в российском офисе компании.

«Минималка» будет стоить 3 869 000 рублей, в то время как максимальная комплектация «упирается» в 4 миллиона рублей. Водителям доступен лишь один оппозитный 2,5-литровый ДВС на 188 «коней». Мотор сочетается с вариатором Lineartronic и полным приводом. Впервые Subaru предложила клиентам продвинутые системы безопасности.

Другим новшеством стала новая стереокамера системы EyeSight, обладающая увеличенным углом обзора и производительным ПО. Также впервые появилась светодиодная проекция на лобовом стекле. Адаптивное освещение теперь управляет распределением светового потока, чтобы не «слепить встречку». Адаптивный круиз контроль научился удерживать авто по центру полосы движения и следовать за впереди идущей машиной.

Недавно стало известно, что скандальный российский автоблогер выставил на продажу свою BMW M5 CS. Цена спорткара составляет почти 14 миллионов рублей.