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Российские банки обложили должников незаконными платежами
Экономика
Российские банки обложили должников незаконными платежами
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 16 июля. Российские банки и МФО попались на начислении проблемным заемщикам незаконных платежей в пандемический кризис, когда резко увеличилась доля просрочки.

Как сообщают «Известия», второй год пандемии COVID-19 сильно ударил по финансам россиян. Согласно данным БКИ, просрочку по потребительским кредитам еще в первом квартале текущего года допускал каждый четвертый заемщик, по микройзаймам — каждый третий. Однако банки и микрофинансовые организации нашли способ заработать и на этом.

Центробанк РФ зафиксировал недобросовестные практики кредиторов, которые при возникновении проблемной задолженности «начисляют помимо неустойки (штраф, пени) иные платежи, не указанные в индивидуальных условиях договора». Это является нарушением закона о потребкредите. В ЦБ добавили, что незаконные суммы могут списываться как единоразово, так и на периодической основе.

Эксперты отмечают, что подобных нарушений со стороны кредиторов очень много. Часто некоторые банки вводят дополнительные платежи по страхованию рисков заемщика, не предусмотренные договором. Или же начисляются комиссии, не указанные в индивидуальных условиях договора.

По словам финансистов, раньше жалобы поступали только в адрес или нелегальных кредиторов, или недобросовестных участников рынка. Однако теперь в ЦБ подтвердили, что подобные практики зафиксированы уже и в банковском секторе. Эксперты считают эту тенденцию крайне тревожной.

Ранее на этой неделе в Объединенном кредитном бюро сообщили, что российские кредитные организации достигли максимального числа выданных ссуд с 1991 года. Рекордный показатель в 1,7 млн кредитов оказался на 8% выше, чем в мае, и на 53% выше, чем в июне 2020 года.

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