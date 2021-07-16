Смертельный яд пауков способен справляться с последствиями инфаркта

Канберра, 16 июля. Жизни людей, перенесших инфаркт, могут быть спасены благодаря лекарству, созданному на основе яда воронкового паука с острова Фрейзер.

Соответствующее открытие сделали исследователи из Университета Квинсленда и Института кардиологических исследований Виктора Чана. Они заметили, что биологическое вещество насекомого содержит в себе белок Hi1a, который влияет на остановку разрушительных процессов в сердце после инфаркта, передает журнал Circulation.

Ученые потратили целые десятилетия на разработку такого препарата. На сегодняшний день в медицинской практике отсутствуют какие-либо лекарства, способные предотвращать повреждения, вызванные инфарктом.

Недавно фармацевт Вера Башкина предупредила, что некоторые привычные лекарства могу быть опасными. По ее словам, ни в коем случае не стоит принимать препараты, если у них закончился срок годности, передает «Царьград».