Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 03:29
03:29
Политика
Американский генерал назвал условия победы НАТО над Россией
03:21
Экономика
Российские банки обложили должников незаконными платежами
03:09
Общество
Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили
03:04
Общество
Автоблогер Давидыч продает свою BMW M5 CS ниже рынка
03:02
Общество
Смертельный яд пауков способен справляться с последствиями инфаркта
02:54
Происшествия
Четверо полицейских пострадали в результате перестрелки в Техасе
02:50
Общество
Безос возьмет на борт космического корабля New Shepard 18-летнего студента
02:50
Экономика
Российским фермерам разрешат строить гостиницы на своих землях
02:49
Армия
Морская авиация ЧФ получит новейшие противолодочные вертолеты Ка-27М
02:47
Общество
Вода без дополнительной очистки может навредить здоровью
Все новости

Смертельный яд пауков способен справляться с последствиями инфаркта
Общество
Смертельный яд пауков способен справляться с последствиями инфаркта
pixabay.com  /  12019

Канберра, 16 июля. Жизни людей, перенесших инфаркт, могут быть спасены благодаря лекарству, созданному на основе яда воронкового паука с острова Фрейзер.

Соответствующее открытие сделали исследователи из Университета Квинсленда и Института кардиологических исследований Виктора Чана. Они заметили, что биологическое вещество насекомого содержит в себе белок Hi1a, который влияет на остановку разрушительных процессов в сердце после инфаркта, передает журнал Circulation.

Ученые потратили целые десятилетия на разработку такого препарата. На сегодняшний день в медицинской практике отсутствуют какие-либо лекарства, способные предотвращать повреждения, вызванные инфарктом.

Недавно фармацевт Вера Башкина предупредила, что некоторые привычные лекарства могу быть опасными. По ее словам, ни в коем случае не стоит принимать препараты, если у них закончился срок годности, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Смертельный яд пауков способен справляться с последствиями инфаркта
здоровье яд лекарство инфаркт пауки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru