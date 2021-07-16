Безос возьмет на борт космического корабля New Shepard 18-летнего студента

Вашингтон, 16 июля. Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос отправится в космос в компании 18-летнего студента Оливера Дэмена, который с четырех лет увлекается изучением Вселенной.

Меценат, который пожелал остаться неизвестным, отказался от полета в космос на New Shepard из-за нестыковок в рабочем графике. Мужчина пожертвовал 28 миллионов долларов на изучение мироздания.

Оливер Дэмен в случае успешного полета станет самым молодым человеком, побывавшем за пределами планеты. Молодой человек является сыном генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена.

Ранее стало известно, что Джефф Безос полетит в космос вместе с 82-летней Уолли Фанк. Женщина поднимется на борт New Shepard в качестве почетного гостя.