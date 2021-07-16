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Российским фермерам разрешат строить гостиницы на своих землях

  /   Обновлено: 16 июля 2021 02:50
Экономика
Российским фермерам разрешат строить гостиницы на своих землях
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 июля. Для развития агротуризма российским фермерам могут разрешить строить отели на участках сельскохозяйственного назначения и оказывать гостиничные услуги.

Как сообщают «Известия», вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Ростуризму, Росреестру, Минстрою и Минюсту разработать новый законопроект, в основу которого ляжет международный опыт по организации агротуризма. Изданию подтвердили в ведомстве, что сейчас эксперты работают над нормативно-правовым определением агротуризма и соответствующей правовой базой для его организации.

«Сельский туризм является одним из наиболее заметных трендов в индустрии отдыха в России. Он активно развивается во многих субъектах РФ и приносит фермерам дополнительный доход», — отметили в Минсельхозе.

Агротуризм предполагает отдых на фермах и сельскохозяйственных производствах. Гости могут, к примеру, принимать участие в сборе винограда и дегустировать напитки или самим изготовить сыр. Крайне важно, чтобы им было где остановиться. Однако по российским законам на сельскохозяйственных землях нельзя строить отели, что значительно тормозит развитие этой сферы туризма.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал, что происходит с индустрией гостеприимства в России в связи с ЧС и пандемией. Он также оценил насколько разумны и действенны новые противоковидные ограничения.

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туризм сельское хозяйство агротуризм
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