Российским фермерам разрешат строить гостиницы на своих землях

Москва, 16 июля. Для развития агротуризма российским фермерам могут разрешить строить отели на участках сельскохозяйственного назначения и оказывать гостиничные услуги.

Как сообщают «Известия», вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Ростуризму, Росреестру, Минстрою и Минюсту разработать новый законопроект, в основу которого ляжет международный опыт по организации агротуризма. Изданию подтвердили в ведомстве, что сейчас эксперты работают над нормативно-правовым определением агротуризма и соответствующей правовой базой для его организации.

«Сельский туризм является одним из наиболее заметных трендов в индустрии отдыха в России. Он активно развивается во многих субъектах РФ и приносит фермерам дополнительный доход», — отметили в Минсельхозе.

Агротуризм предполагает отдых на фермах и сельскохозяйственных производствах. Гости могут, к примеру, принимать участие в сборе винограда и дегустировать напитки или самим изготовить сыр. Крайне важно, чтобы им было где остановиться. Однако по российским законам на сельскохозяйственных землях нельзя строить отели, что значительно тормозит развитие этой сферы туризма.

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