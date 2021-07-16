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Вода без дополнительной очистки может навредить здоровью

  /   Обновлено: 16 июля 2021 02:47
Общество
Вода без дополнительной очистки может навредить здоровью
pxhere.com

Москва, 16 июля. Любая вода, которая не подверглась дополнительной очистке, может быть вредной для здоровья. Об этом заявила эксперт-биохимик Мария Кулешова.

Полезную жидкость можно получить, учитывая специфику региона и состав источник, из которых забирают воду. На юге России в ней содержится соль, а на севере — кремний, железо и органические кислоты, передает «Прайм».

«Практически во всех российских регионах требуется дополнительная очистка и обогащение питьевой воды, вне зависимости от источника ее забора», — добавила Кулешова.

Водоканал проводит дополнительную чистку, даже если забрал чистейшую воду. Эксперт рекомендует сдать жидкость на анализ перед установкой фильтра дома. Самой полезной является та, в которой есть магний и цинк.

Роспотребнадзор признал питьевую воду, которая поступает в дома дагестанцев, худшей в стране. Почти все источники не соответствуют нормам санитарии. Не самая лучшая жидкость зафиксирована в Карелии и Чечне.

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здоровье вода дополнительная очистка
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