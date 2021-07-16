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Четверо полицейских пострадали в результате перестрелки в Техасе
Происшествия
Четверо полицейских пострадали в результате перестрелки в Техасе
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Левелленд, 16 июля. Преступник в Техасе, забаррикадировавшись в доме, открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате чего правоохранители получили ранения. Об этом сообщает Everything Lubbock.

Инцидент произошел в городе Левелленд, расположенном в штате Техас. В результате перестрелки пострадали четыре офицера полиции, состояние двоих оценивается как критическое.

Правительство города попросило местных жителей не выходить на улицу в районе инцидента. На место происшествия выдвинулась команда спецназа SWAT.

Ранее перестрелка произошла в самом центре города Нью-Йорк, на Таймс-сквер. В результате инцидента был госпитализирован с огнестрельной раной случайный прохожий.

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