Морская авиация ЧФ получит новейшие противолодочные вертолеты Ка-27М

Москва, 16 июля. Противолодочные вертолеты Ка-27М поступят на вооружение авиации Черноморского военно-морского флота. Об этом сообщают информаторы в оборонном ведомстве.

Первыми воздушные боевые машины поступят в 318-ый отдельный смешанный авиационный полк, базирующийся на аэродроме Кача под Севастополем. На данный момент подразделение состоит из эскадрильи вертолетов Ка-27 в базовой модификации.

Модернизированный вертолет получил самое современное оборудование. В частности, инженеры оснастили Ка-27М мощной гидроакустической станцией, опускаемой на тросе под воду и позволяющей искать субмарины на более значительном расстоянии, чем в базовой серии. Также борт получил сверхзвуковые «Яхонты» и гиперзвуковые «Цирконы», пишет издание «Известия».

Недавно специалисты Черноморского флота России провели учения по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки. Обучение состоялось на Крымской военно-морской базе Черноморского флота РФ.