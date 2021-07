Актер озвучки Джеффри Пирс присоединился к касту сериала The Last of Us

Лос-Анджелес, 16 июля. Озвучивший Томми в оригинальной игре The Last of Us Джеффри Пирс присоединился к экранизации от HBO. Об этом сообщает Deadline.

Джеффри Пирс, по данным портала, сыграет героя по имени Перри. Это бунтарь из карантинной зоны. Не исключено, что персонаж появится в нескольких сериях The Last of Us. К актерскому составу присоединились Кон О"Нилл и Мюррэй Бартлетт. Они исполнят роли Билла и его партнера Фрэнка.

Съемки сериала начались в июле 2021 года. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, хронометраж каждого из них будет около часа. Режиссером первой серии утвержден Кантемир Балагов. Релиз проекта запланирован на вторую половину 2022 года.

Актриса Нико Паркер, известная по экранизации мультфильма «Дамбо», сыграет дочь Джоэла в The Last of Us. Экранное время героини пока не раскрывается. Роль отца девочки исполнит звезда «Мандалорца» Педро Паскаль.