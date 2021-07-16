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Автоблогер Давидыч продает свою BMW M5 CS ниже рынка
Общество
Автоблогер Давидыч продает свою BMW M5 CS ниже рынка
bmwgroup.com  /  BMW Group

Москва, 16 июля. Известный автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, выставил на продажу свой спортивный седан BMW M5 CS. Цена автомобиля составляет почти 14 миллионов рублей.

Знаменитость продает автомобиль, так как уже «наигрался» с ним. Кроме того, Давидыч написал, что не смог добиться желаемых скоростных характеристик авто.

Седан покрыт защитной пленкой и имеет выхлопную систему от Deikin. С завода автомобиль оснащен 4,4-литровым двигателем на 635 лошадиных сил. М5 Давидыча разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды, однако, судя по замерам, реальное время набора скорости составляет 3,5 секунды.

Ранее в сети Интернет были опубликованы фотографии переднего бампера купе BMW M2 2023. Официальная презентация новинки прошла несколько дней назад.

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