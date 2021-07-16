Кардиологи бьют тревогу: из-за жары растет число обострений у сердечников

Москва, 16 июля. Российские кардиологи фиксируют рост жалоб пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Основной причиной является охватившая большую часть страны жара.

Как сообщают «Известия», за минувшие три недели число обращений от пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы к врачам телемедицины выросло в полтора раза. Эти данные предоставили в сервисе «СберЗдоровье». Врачи уточнили, что у таких пациентов и без жары сердце и сосуды не всегда справляются даже с нормальными нагрузками. А при повышенной температуре организму приходится перекачивать больше крови, чтобы обеспечить охлаждение тела, поэтому нагрузка возрастает.

По данным сети клиник «РЖД-Медицина», в этом году рост обращений пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составил 15–20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В медцентре «СМ-Клиника» заявили о двукратном увеличении обращений за прошлую неделю.

Из-за жары россияне стали чаще жаловаться на повышенное и пониженное артериальное давление, приступы аритмии и стенокардии, отеки, головокружения. Врачи напоминают, что из-за потери жидкости в жару растет количество инсультов и инфарктов, повышается риск тромбообразования. Эксперты советуют людям с ССЗ оставаться дома, не бояться кондиционера и пить больше жидкости.

Ранее кандидат географических наук и доцент МГУ Павел Константинов заявил, что находиться в жару в крупных городах, особенно в Москве, небезопасно для здоровья сердца, поскольку повышенная температура воздуха наносит наиболее сильный урон по здоровью. В такое время, по словам ученого, правильным решением будет переждать жару на даче, где устанавливается «максимально безопасная температура засыпания».