Катастрофическое превышение хлора в бассейне: выяснились подробности отравления детей

Казань, 16 июля. Катастрофическое превышение количества хлора в бассейне аквапарка «Ривьера» было выявлено в ходе проверки регионального Роспотребнадзора. Именно нарушение концентрации опасного вещества стало причиной отравления пятерых детей, зафиксированного 12 июля.

Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что на один литр воды в бассейне приходилось 2,3 миллиграмма хлора. Норма же составляет не более 0,2 миллиграмма. Таким образом, зафиксировано превышение концентрации токсичного вещества в 11,5 раз. В пробах воздуха при этом превышения содержания хлора не обнаружено.

По делу об отравлении несовершеннолетних был задержан 54-летний главный инженер аквапарка. Правоохранители уверены, что именно он виновен в ненадлежащем обеспечении безопасности пребывания отдыхающих в «Ривьере».

Ранее подобный случай произошел на в бассейне «Волна» Пензенской области, где из-за роковой ошибки замдиректора учреждения пары хлора едва не убили 21 ребенка. Установлено, что мужчина был пьян во время осуществления контроля за уровнем химического состава воды.