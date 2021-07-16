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Японцы расстроены: российская фигуристка Медведа не приедет на Олимпиаду в Токио
Спорт
Японцы расстроены: российская фигуристка Медведа не приедет на Олимпиаду в Токио
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Токио, 16 июля. Японцы с разочарованием восприняли новость о том, что российская фигуристка Евгения Медведева отменила свою поездку на предстоящие Олимпийские игры.

Крупнейшее японское СМИ Yahoo News Japan сообщило, что призер Олимпиады в Пхенчхане и Олимпийский посол России Медведева отменила поездку в Японию из-за ухудшения эпидемической обстановки. Спортсменка подчеркнула, что «сейчас не время для массовых скоплений людей».

В Японии Медведева крайне популярна. Местные СМИ постоянно рассказывают о ее спортивной карьере и жизни. Некоторые читатели, комментируя новости, поддержали решение фигуристки, опасаясь распространения коронавируса. Однако большинство крайне расстроены.

«Это здоровый пример сознательной спортсменки. Она думает о людях, а не о престиже!» — приводит перевод комментария urazumi «ИноСМИ».

Пользователь ihamay добавил, что другие страны тоже должны прислушаться к решению российской спортсменки.

«Жаль, что не приедет наша любимая Медведева-сан. Но выбор ее абсолютно правильный», — пишет hatabo60plus.

«Все совершенно правильно. И Жене можно верить — ведь известно, как она любит Японию. Те, кто «продавливает» Олимпиаду, совершают тяжелую ошибку. Они заставят наш народ страдать», — добавил walkwiththesun.

Ранее сообщалось, что мировая элита выступает против Олимпиады в Токио. Страны обеспокоены провальной кампанией вакцинации в Японии, из-за которой игры могут обернуться смертью граждан.

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Все новости / Спорт / Японцы расстроены: российская фигуристка Медведа не приедет на Олимпиаду в Токио
япония евгения медведева олимпиада фигурное катание олимпиада-2020
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