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Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили
Общество
Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили
pixabay.com

Москва, 16 июля. Госдума рассмотрит возможность продления моратория на изъятие имущества у должников до конца 2022 года. Запрет на изъятие могут распространить и на автомобили.

Автором такой инициативы стали депутаты от партии ЛДПР и член Совфеда Сергей Леонов. Текст законопроекта и пояснительную записку к нему представил замглавы фракции либерал-демократов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

С 1 июля российские должники вновь могут лишиться движимого имущества, поскольку заканчивается срок действия закона, который предлагал отсрочку осмотра, ареста и изъятия имущества за долги. В ЛДПР считают, что сейчас государство должно оказать поддержку россиянам-должникам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Авторы документа предлагают наложить запрет на осмотр, арест и изъятие автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов, трициклов и самоходных машин.

В Госдуму ранее внесли законопроект о введении наказания за жестокое обращение с животными. Оставивших на улице домашних питомцев россиян может ждать административное наказание в виде штрафов.

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