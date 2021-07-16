Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили

Москва, 16 июля. Госдума рассмотрит возможность продления моратория на изъятие имущества у должников до конца 2022 года. Запрет на изъятие могут распространить и на автомобили.

Автором такой инициативы стали депутаты от партии ЛДПР и член Совфеда Сергей Леонов. Текст законопроекта и пояснительную записку к нему представил замглавы фракции либерал-демократов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

С 1 июля российские должники вновь могут лишиться движимого имущества, поскольку заканчивается срок действия закона, который предлагал отсрочку осмотра, ареста и изъятия имущества за долги. В ЛДПР считают, что сейчас государство должно оказать поддержку россиянам-должникам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Авторы документа предлагают наложить запрет на осмотр, арест и изъятие автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов, трициклов и самоходных машин.

В Госдуму ранее внесли законопроект о введении наказания за жестокое обращение с животными. Оставивших на улице домашних питомцев россиян может ждать административное наказание в виде штрафов.