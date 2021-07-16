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Роскосмос анонсировал выплату повышенной зарплаты космонавтам
Общество
Роскосмос анонсировал выплату повышенной зарплаты космонавтам
Олег Котов  /  из личного архива

Москва, 16 июля. Российские космонавты в течение месяца получат первую повышенную заработную плату. Об этом заявил замглавы Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

Ведомство также проведет пересчет за прошлые месяцы, когда распоряжение вступило в законную силу. Председатель Правительства Михаил Мишустин ранее распорядился повысить оклад как кандидатов в космонавты так и опытных космонавтов. Таким образом, после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов — более 500 тыс. рублей.

Ранее японский миллионер Юсаку Маэдзава приехал в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и планирует сотрудничать с Роскосмосом по вопросам полета к Луне. Известно, что предприниматель отклонил предложение о сотрудничестве от SpaceX, ради работы с российским агентством.

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