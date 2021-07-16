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Аналитики назвали причину роста убыточности ОСАГО

  /   Обновлено: 16 июля 2021 01:27
Экономика
Аналитики назвали причину роста убыточности ОСАГО
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 16 июля. ОСАГО становится все убыточнее из-за кризиса, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Сами страховщики уверены, что убытки не опасны для бизнеса.

В отчете агентства Fitch Ratings сообщается, что убыточность ОСАГО в первом квартале этого года связана с ростом цен на запчасти, вызванным обменным курсом.

«Частота убытков также начала увеличиваться, возвращаясь к уровням, имевшим место до пандемии», — говорится в релизе.

Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА), как сообщают «Известия», подчеркнули, что «информация о росте цен на полисы ОСАГО не соответствует действительности». При этом они добавили, что РСА в некоторой степени «согласен с выводами Fitch Rating о росте убыточности ОСАГО». Страховщики, кроме подорожания запчастей, в росте убытков по ОСАГО обвиняют снежную зиму.

Эксперты издания выразили мнение, что разговорами об убытках страховщики скорее хотят обратить на себя внимание, чем действительно сигнализируют об угрожающем бизнесу положении. Аналитики напомнили, что «ОСАГО приносит далеко не основную часть прибыли страховым компаниям», остальные виды страхования покрывают все убытки.

Ранее в четверг стало известно, что МВД направило в правительство инициативу отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, а также разработать систему стимулов автовладельцев к добровольному прохождению этой процедуры. В МВД считают, что такого рода мерами могли бы стать сокращение ставки транспортного налога, а также понижение стоимости полиса ОСАГО.

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автомобили осаго страхование
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