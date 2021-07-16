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Глава МИД России заявил о недопустимости политики смены режимов

  /   Обновлено: 16 июля 2021 01:21
Политика
Глава МИД России заявил о недопустимости политики смены режимов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 июля. Российская Федерация и КНР против политики двойных стандартов и смены политических режимов в государствах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат также добавил, что РФ и Китай осуждают и выступают против введения односторонних ограничительных мер. Об этом Лавров написал в своей статье в честь 20-летия заключения российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Москва и Пекин отстаивают формирование справедливой, демократичной и устойчивой полицентричной системы мироустройства. Министр утверждает, что эти принципы особенно актуальны на сегодняшний день, когда другие государства пытаются разрушить международно-правовой строй.

Ранее Лавров заявлял, что Российская Федерация дорожит дружескими взаимоотношениями с Кабо-Верде. Лавров добавил, что дипотношения были установлены в 1975 году, когда кабовердцы обрели независимость.

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Сергей Лавров договор китай
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