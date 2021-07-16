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Лавров назвал отношения России и Китая образцом ответственного поведения
Политика
Лавров назвал отношения России и Китая образцом ответственного поведения
www.facebook.com  /  Russian Foreign Ministry - МИД России

Москва, 16 июля. Россия и Китай имеют схожие взгляды на происходящее в мире, что способствует их ответственному поведению на международной арене.

Москва и Пекин последовательно соблюдают принципы, закрепленные в статье 11 российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Юбилею именно этого документа министр иностранных дел России Сергей Лавров посвятил свою статью, опубликованную в «Российской газете».

«Взаимодействие России и Китая на внешнеполитическом треке является примером ответственного поведения великих держав на международной арене», — отметил Лавров.

Он ранее заявил, что отношения Китая и России достигли беспрецедентных высот. Они являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

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