Лавров назвал отношения России и Китая образцом ответственного поведения

Москва, 16 июля. Россия и Китай имеют схожие взгляды на происходящее в мире, что способствует их ответственному поведению на международной арене.

Москва и Пекин последовательно соблюдают принципы, закрепленные в статье 11 российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Юбилею именно этого документа министр иностранных дел России Сергей Лавров посвятил свою статью, опубликованную в «Российской газете».

«Взаимодействие России и Китая на внешнеполитическом треке является примером ответственного поведения великих держав на международной арене», — отметил Лавров.

Он ранее заявил, что отношения Китая и России достигли беспрецедентных высот. Они являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.