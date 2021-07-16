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Лавров объяснил истинные мотивы военного сотрудничества России и Китая
Политика
Лавров объяснил истинные мотивы военного сотрудничества России и Китая
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 16 июля. Успешное сотрудничество России и Китая прежде всего направлено на исключительно оборонительный характер . Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Государства не планируют направлять свое военное сотрудничество против третьих стран. Об этом сообщается в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, опубликованной в пятницу в «Российской газете» и китайской газете «Жэньминь Жибао».

Лавров отметил, что договор имеет большое значение во взаимном отсутствии территориальных претензий. Прежде всего страны направлены создать на общих рубежах дружескую и мирную обстановку.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о годовщине дипломатических отношений России и Республики Кабо-Верде. Он добавил, что дипотношения были установлены в 1975 году, когда кабовердцы обрели независимость.

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