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Лавров: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня

  /   Обновлено: 16 июля 2021 01:35
Политика
Лавров: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 16 июля. Отношениям России и Китая удалось достичь беспрецедентных высот. Они стали примером межгосударственного сотрудничества в XXI веке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Оценку российско-китайским отношениям Сергей Лавров дал в своей статье к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот документ заключили президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь. Министр заявил о наличии опорных узлов, которые задают вектор поступательного движения на годы вперед.

«Отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентных высот. [...] Хотел бы подчеркнуть, что базовый российско-китайский договор успешно выдержал проверку временем», — отметил Лавров.

Москва и Пекин имеют все необходимые предпосылки, включая политическую волю, внешнеполитические приоритеты, чтобы развивать стратегическое партнерство. Народы этих стран, уверен Лавров, будут и дальше укреплять традиции дружбы и добрососедства.

Пекин и Москва сотрудничают на основе взаимодоверия и стремятся реализовать совместные цели, рассказал аналитик Сунь Чжуанчжи. Страны должны использовать двусторонний и многосторонний подходы.

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