«Это важно делать сразу»: невестка Валерии оказалась в больнице

Москва, 16 июля. Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина обратилась за помощью медиков. У девушки взяли кровь на анализ для обследования.

Ставшая мамой полгода назад Лиана опубликовала в сторис Instagram фотографию из больницы с перебинтованной рукой. Подписчикам она сообщила, что сдала кровь «по назначению терапевта».

«Буду обследоваться. Взяла за правило: когда что-то беспокоит — сразу обращаться к врачу! Не ждать. Это важно делать сразу», — подписала она кадр.

Что именно с ней произошло, невестка Валерии не уточнила. Ранее она сообщила, что в начале июля-конце июня сделала прививку от COVID-19. Первый день у нее поднималась температура и был озноб.

«Врач предупредил, что с весом до 50 килограммов люди переносят вакцину хуже. Я везунчик! Самочувствие прекрасное!» — добавила она позднее в сторис.

Сын Валерии, бизнесмен Арсений Шульгин и его супруга стали родителями в первый день 2021 года. Девочку назвали необычным именем Селин (скрещение имен Сеня и Лиана). Пару месяцев назад Лиане пришлось резко ответить некоторым подписчикам в Сети из-за их негативных комментариев. Пара отправилась в романтическое путешествие в Абу-Даби на несколько дней, оставив четырехмесячного ребенка в Москве, чтобы не устраивать девочке акклиматизацию лишний раз. Однако это объяснение устроило далеко не всех подписчиков Шульгиной. Тогда жена сына Валерии опубликовала пост в Instagram, в котором резко ответила на критику.