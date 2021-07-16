Абитуриентам разрешат самим определять основной проходной экзамен

Москва, 16 июля. Российским абитуриентам разрешат самим решать, по результату какого экзамена они могут поступать на учебу в вузы. Соответствующий проект разработали специалисты Минобрнауки РФ.

Планируется также, что поступать можно будет не только по результатам определенного экзамена ЕГЭ, но и по итогам общеобразовательных вступительных испытаний или вступительных испытаний на базе профессионального образования. Министерство в данный момент прорабатывает механизм реализации этой инициативы.

Ранее Минобрнауки сообщили, что в России начал работать проект туризма для студентов по доступным ценам. Согласно инициативе, студенты смогут в летнее время жить в общежитиях вузов на льготных условиях.