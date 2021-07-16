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Губернатор ЯНАО поделился подробностями программы привлечения студентов в край
Общество
Губернатор ЯНАО поделился подробностями программы привлечения студентов в край
 /  Из архива Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Салехард, 16 июля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) занялись особой программой привлечения студентов в родной край. Об этом рассказал 30-летний губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов в июне выступил на Федеральном образовательном проекте общества «Знания» и прочитал лекцию для активной молодежи. Мероприятие было проведено на необычной локации — палубе ледокола «Андрей Вилькицкий». Прежде всего такой подход направлен на помощь определения молодому поколению в выборе жизненного пути, передает «Ямал-медиа».

«У ребят была возможность поговорить не только с главой региона, где добывается очень много газа и нефти, но и с инженерами нефтегазовых компаний, задать вопросы, обменяться опытом», — отметил губернатор.

Также представитель региональной власти напомнил о всевозможной существующей поддержке молодых специалистов, что может стать одним из стимулов для привлечения молодежи в край. Артюхов отметил, что рабочим готовы предоставить возможности в карьере. Прежде всего к таким профессионалам относятся с доверием и помогают им раскрыть свой потенциал.

Ранее губернатор ЯНАО рассказал о буме жилищного строительства в Салехарде. По его словам, в городе в последние годы новых домов в эксплуатацию почти не вводили. Однако лето 2021 года стало сезоном самой активной застройки.

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янао молодежь артюхов
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