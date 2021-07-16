Байден и Меркель обсудили меры недопущения ущерба Украине из-за «СП-2»

Вашингтон, 16 июля. США и Германия разрабатывают «практические меры» по предотвращению «ущерба» Украине после завершения газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Он принял канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Белом доме, где представители двух стран провели переговоры. Стороны подняли вопрос энергетической безопасности Европы и Украины.

«Канцлер Меркель и я дали указания нашим командам рассмотреть практические меры, которые мы можем совместно принять, о том, укреплена или нет энергетическая безопасность Европы и Украины», — отметил Байден.

Ангела Меркель в свою очередь отметила, что Евросоюз располагает «многими инструментами», которые можно использовать против России. Они пойдут в ход в случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину.

Байден и Меркель ранее обсудили положение Украины на мировой арене. Они заявили, что будут защищать независимость и трансатлантические чаяния Киева.