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Жительница Ноябрьска спасла от неминуемой гибели несколько лесных белок
Общество
Жительница Ноябрьска спасла от неминуемой гибели несколько лесных белок
Федеральное агентство новостей  /  Наталия Казакова

, 16 июля. Многие белки в раннем возрасте оказываются в неминуемой опасности. Одним из таких грызунов жительница Ноябрьска Лидия Карпова оказала помощь и приютила у себя дома.

Женщина мечтала о домашней белке с самого детства. Еще в школьные времена она наблюдала за соседом, который гулял во дворе с лесным животным. Во взрослой жизни Лидии предоставился шанс стать хозяйкой необычного питомца. Знакомые предложили ей приютить бельчонка по имени Тата, которого нашли на территории леса в тяжелом состоянии, передает «Ямал-медиа».

«Она спасена маленькой — ей было около месяца, только открыла глаза. Она упала, пострадала, и если бы я ее не забрала домой, она бы погибла», — отметила Лидия.

Кроме того, в семье жительницы Ноябрьска проживают еще два представителя леса. Одного хвостатого назвали Тесса, а второго — Жорик. Бельчата точно так же были найдены случайно в тяжелейшем состоянии уже самой хозяйкой. Лидия сама кормила и воспитывала малышей. В дальнейшем она планировала отпустить их в «свободное плавание», но ветеринары сказали, что этого не стоит делать из-за высокого риска смерти в незнакомой местности и отсутствия опыта выживания в лесах.

Необычное спасение свирепой белки произошло также в одном из ювелирных магазинов Турции. Теперь хвостатый зверек охраняет кассу и не подпускает к купюрам никого, кроме хозяина.

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