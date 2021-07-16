Меркель: «СП-2» не означает отмену транзита газа через Украину

Берлин, 16 июля. Окончание строительства и ввода в эксплуатацию трубопровода «СП-2» не значит отмену транзита газа через территорию Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель также отметила, что позиции Берлина и Вашингтона по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» различаются. Соответствующее заявление глава Германии сделала после совместного саммита с президентом США Джо Байденом.

Ранее главы США и ФРГ подписали совместную «Вашингтонскую декларацию». Такое решение было принято после завершившегося саммита Меркель и Байдена.