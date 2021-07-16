В Китае рассказали, как Россия заставила США паниковать

Пекин, 16 июля. Запасы ядерного оружия России заставляют паниковать Соединенные Штаты Америки, говорится в публикации китайского издания Baijiahao.

Газета отмечает, что после саммита президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена отношения двух держав не изменились в лучшую сторону, наоборот, западные страны во главе с Вашингтоном усилили свое военное сдерживание. Речь идет о крупнейших военных учениях НАТО в Черном море.

«Однако что касается американской угрозы, то Россия, можно сказать, хорошо знакома. Кремль знает, как ей противостоять. Москва не только проводит масштабные контрнаступления, но и использует ядерное оружие, чтобы послать Вашингтону жесткое предупреждение», — приводит перевод публикации «ПолитРоссия».

В качестве примера китайское СМИ приводит ядерные маневры России вблизи Европы, которые вызвали панику в американских вооруженных силах. Вашингтон даже отправил Москве дружественный сигнал о желании регулярно проводить переговоры и вести диалог, чтобы ослабить напряженность.

Подводя итог, автор подчеркивает, что ядерная триада России поражает своими масштабами и мощью, поэтому США и их союзники по НАТО вынуждены считаться с мнением Кремля.

Ранее генерал ВВС США Филип Бридлав посетовал, что Россия, наращивая военную мощь, все чаще «пугает» партнеров США по НАТО. По его мнению, чтобы успешно противостоять Москве, Альянс должен не только проводить масштабные военные учения, но и тратить серьезные деньги на переоснащение военной техники. В частности, речь идет о покупке новейших дорогих истребителях пятого поколения F-35.