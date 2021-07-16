Меркель раскрыла предмет разговора с Байденом в Белом доме

Вашингтон, 16 июля. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Белом доме обсудили способы борьбы с пандемией COVID-19.

Население всего мира должно быть обеспечено вакцинами от коронавируса, заявила Меркель. Она сообщила, что во время переговоров с Байденом одной из важных тем стала пандемия COVID-19.

Участники встречи ранее высказались о разработке «практических мер» по предотвращению «ущерба» Украине в случае завершения «Северного потока — 2». Байден и Меркель обсудили вопрос энергетической безопасности Европы и Украины.