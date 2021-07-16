Меркель: масштабы наводнения на западе ФРГ можно будет оценить в ближайшие дни

Берлин, 16 июля. Масштабы обрушившегося на запад Германии наводнения можно будет оценить только в ближайшие дни. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Сильные дожди на западе Германии привели к наводнениям. Количество жертв природной катастрофы увеличивается. Более тысячи человек могли пропасть без вести. Канцлер Германии Ангела Меркель потрясена действиями стихии.

«Масштабы наводнения на западе Германии можно будет оценить лишь в ближайшие дни», — отметила политик на совместной пресс-концеренции с главой США Джо Байденом.

Соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения выразил президент России Владимир Путин. Он передал слова сочувствия и поддержки потерявшим родных, и выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших.