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Меркель: масштабы наводнения на западе ФРГ можно будет оценить в ближайшие дни

  /   Обновлено: 16 июля 2021 00:53
Происшествия
Меркель: масштабы наводнения на западе ФРГ можно будет оценить в ближайшие дни
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Берлин, 16 июля. Масштабы обрушившегося на запад Германии наводнения можно будет оценить только в ближайшие дни. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Сильные дожди на западе Германии привели к наводнениям. Количество жертв природной катастрофы увеличивается. Более тысячи человек могли пропасть без вести. Канцлер Германии Ангела Меркель потрясена действиями стихии.

«Масштабы наводнения на западе Германии можно будет оценить лишь в ближайшие дни», — отметила политик на совместной пресс-концеренции с главой США Джо Байденом.

Соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения выразил президент России Владимир Путин. Он передал слова сочувствия и поддержки потерявшим родных, и выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших.

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меркель германия наводнение
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